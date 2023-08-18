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Yalova Valisi Hülya Kaya görevine başladı

18.08.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valiler Kararnamesi ile İstanbul Pendik Kaymakamlığından Yalova Valiliğine atanan Hülya Kaya, görevine başladı.

Valilik önünde çiçek takdiminin ardından tören mangasını selamlayan Kaya, kurum amirleriyle selamlaştıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

Kaya, mülki idare amiri unvanıyla devletin pek çok kademesinde çalışmasına karşın ilk defa vali olarak atanmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Bu kutsal görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve şahsıma duyduğu güven nedeniyle İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum." diyen Kaya, Yalova'nın tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel ve turistik değerleri, beşeri sermayesiyle müstesna illerden olduğunu dile getirdi.

Yalova'nın 300 bini aşan nüfusu, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere birbirinden güzel 5 ilçesi, 14 belediyesi, 43 köyü ve 51 mahallesiyle, Marmara Bölgesi'nin doğa, kültür, sanat, turizm, tarım ve sanayi potansiyeliyle göz doldurduğunu vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalova'nın en büyük zenginliği ise şüphesiz burada yaşayan insanlarımızdır. Sıcakkanlı, misafirperver, çalışkan ve güler yüzlü hemşehrilerimiz, Marmara Bölgemizin bu müstesna köşesini bir kat daha değerli kılmaktadır. Tarihi, kültürel ve manevi değerlerimizi en güçlü şekilde yaşatan ve bu güzel şehrimizi her açıdan zenginleştiren kıymetli hemşehrilerimiz bu süreçte en büyük desteğimiz ve yardımcımız olacaktır. 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışıyla güzel Yalova'mızı daha da ilerilere taşımak için gece gündüz çalışacağız.

Bu görevi ifa ederken tarafsız, şeffaf, vatandaş odaklı ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacağız. Kadınların en üst düzeyde iş gücüne katılımını hedefleyen, tarımsal üretimin ve turizmin şehrin kalkınmasındaki öneminin farkında olan, kalkınma odaklı ve çevreye duyarlı projeler için gerekli adımları atacağız. Bizim için her yeni başlangıç yeni bir nefes, her yeni görev yeni bir azim kaynağıdır. Sizlerin duası, değerli destekleri ve güzel dilekleriniz bizim için en güçlü motivasyon kaynağı olacaktır."

Vali Kaya, kentte hizmet bayrağını devraldığı Vali Muammer Erol başta olmak üzere daha önce görev yapmış valilere teşekkür etti.

Daha sonra makamına geçen Vali Kaya, kurum amirleriyle toplantı yaptı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kaya, tebrik için kendisine çiçek gönderilmemesini, bunun yerine depremden zarar gören vatandaşlar için AFAD tarafından oluşturulan banka hesap numaralarına bağış yapılmasını ve dekontunun Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne ulaştırılmasını istedi.

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