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Yalova'da 25. Türk Boyları Kültür Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı

17.07.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da 25. Türk Boyları Kültür Şöleni kortej yürüyüşüyle başladı

Yalova'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen "Türk Boyları Kültür Şöleni" kortej yürüyüşüyle başladı.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Derneği (YAFEM) tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında, Gazipaşa Caddesi'nde mehter takımı ve katılımcıların yer aldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda devam eden etkinliklerin açılışında konuşan YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, YAFEM olarak dünyadaki Türk boylarını bir araya getirerek, kültür, gelenek-görenek ve folklor alanında bir köprü oluşturma anlayışıyla yıllardır çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında bu yıl 16. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması'nın 15 ülkeden gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade eden Koyuncu, "Türk dünyasına gönül vermiş gazeteciler, Türk dünyasının dertleriyle dertlenecek, birleşecek, görüşecek, anlaşacak. YAFEM olarak 25 yıldır durmadan, yılmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyoruz. Türk dünyasına köprü olmak, Türk dünyasına açılan pencere olmak hatta büyük bir iddiayla Türk dünyasının fikir başkenti olmak iddiamızı 25 yıldır devam ettirmekle de gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festivale katılan Türk boyları ve akraba toplulukları grupları folklor gösterileri sundu.

22 Temmuz'a kadar sürecek festivalde Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Kırgızistan, Bosna-Hersek, Özbekistan, İran Türkleri, Irak Türkmenleri, Kabardey, Karaçay-Çerkez, Kuzey Osetya-Vladi Kavkaz, Astrahan, Kazakistan, Saha-Yakut, Çeçenistan, Dağıstan ve Doğu Türkistan ekipleri gösteriler sunacak.

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