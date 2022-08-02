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Yalova'da dere yatağına devrilen iş makinesinin altında kalan tamirci öldü

02.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da dere yatağına devrilen iş makinesinin altında kalan tamirci öldü

Yalova'da, arızalanan iş makinesinin üzerinde çalışırken dere yatağına yuvarlanan kepçenin altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kurtköy Kapılı Çınar mevkisinde yürütülen yol çalışması yürüten bir firmaya ait kepçe arızalandı.

Tamir için gelen ve arızaya müdahale için iş makinesinin üzerine çıkan Nuh Bakır (48), dere yatağına devrilen kepçenin altında kaldı.

Kazada yaralanan Bakır, olay yerine sevk edilen jandarma, AFAD, UMKE, 112 ekipleri ve köy halkının yoğun çabasıyla taşınarak ambulansa alındı.

Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, yolda yaşamını yitirdi.

Kaza yerine gelen Vali Muammer Erol da yetkililerden bilgi aldı.

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