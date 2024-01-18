YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı

AA AA
18.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda, C.S, Y.Ö, Ö.B. ve A.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde narkotik maddeler arama köpeği "Gölge" ve "Zeytin" eşliğinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ö.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, C.S, Y.Ö. ve A.C. tutuklandı.

"Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan işlem başlatılan 8 şüphelinin üst aramalarında da çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulunduKarabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu
Ağrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandıAğrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
Konya'da öfkeli müşteri iş makinesiyle restoran ve büfeyi yıktıKonya'da öfkeli müşteri iş makinesiyle restoran ve büfeyi yıktı
Anahtar Kelimeler:
polis Yalova uyuşturucu operasyonu

Yalova Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:18
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:33

Yalova Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Derman eczanesi
Merkez
Lale eczanesi
Merkez
Deniz eczanesi
Ciftlikkoy
Tunç eczanesi
Cinarcik
Simge eczanesi
Altinova
Yeni eczane eczanesi
Armutlu
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.