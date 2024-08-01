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  4. Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

Yalova'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü

AA AA
01.08.2024 09:35
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Yalova'da yolun karşısına geçmeye çalışırken, ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuş çiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Y. (36) ile oğlu Vahit Y'ye (4) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü M.K. ile araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Cenazeler, olay yerindeki yapılan incelemenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ehliyetsiz ve yaşı küçük olduğu öğrenilen sürücü M.K. ise gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Yalova kaza

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