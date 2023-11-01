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Yalova’da eş zamanlı kaçak alkol operasyonunda 5 gözaltı

01.11.2023 14:26 | Son Güncelleme:
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Türkiye geneli kaçak alkol üreten ve satan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde, Yalova’da 8 adreste arama yapıldı.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlar çerçevesinde Yalova Merkez ve Çınarcık ilçesinde ikamet eden A.M., Ş.D., T.D., S.F.K., M.K. ve A.K.’ye ait 8 adet adreste arama gerçekleştirdi. Aramalarda 29 litre şişelenmiş el yapımı alkollü içecek, düzenek halinde hortum, düdüklü tencere, kova, damıtmaya yarayan imbik tabir edilen alet, 6 adet damacana ve içinde 114 litre el yapımı alkollü içecek ele geçirildi.

Şüphelilerin il merkezi ve ilçelerinde kaçak olarak ürettikleri alkollü içeceklerin, büfe, kahvehane gibi yerlerde satışını yaptığı öğrenildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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