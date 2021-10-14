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Yalova'da "Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlenecek

14.10.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınova Belediyesince yarın gerçekleştirilecek festivalde, "Triple Trouble" filminin Polonyalı yönetmeni Marta Karwowska ve yapımcısı Agnieszka Skalska çocuklarla bir araya gelecek

Yalova'nın Altınova ilçesinde belediye tarafından yarın "Evrensel Çocuk Film Festivali" düzenlenecek.

Belediye hizmet binası bahçesinde gösterimi yapılacak "Triple Trouble" filminin Polonyalı yönetmeni Marta Karwowska ve yapımcısı Agnieszka Skalska çocuklarla bir araya gelecek.

Altınova Belediye Başkan Vekili Şaban Cineviz, AA muhabirine, belediye olarak ilk kez evrensel bir film festivali organize ettiklerini söyledi.

Festivalde çocukların ve gençlerin birbirleriyle kaynaşarak birlik beraberlik içinde olmasını amaçladıklarını belirten Cineviz, "Sanatın güzelliklerini gençlerimize aktarmak istiyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı festivalimize bekliyoruz." dedi.

Altınova Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Hakan Beykoz da yaklaşık 20 üniversite öğrencisinin festivale yurt dışından katılım sağlayacağını kaydetti.

Beykoz, "Onlarla buradaki üniversite ve lise öğrencilerini bir araya getirerek tanışmalarını sağlayacağız. Etkinlik kapsamında film kostümlerini de getirttik. Onları da çocuklarımız giyecek. Sanat, kültür atölyeleri olacak. Burada hep beraber güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Altınova Belediyesi olarak sanatta var olduğumuzu ortaya koyan bir etkinlik olacak." ifadelerini kullandı.

Festivalin Genel Direktörü Rowena Martinez Ulayan ise etkinlikte iki filmin gösterileceğini belirtti.

Bu filmlerle çocuklara barış duygusunu aşılamayı hedeflediklerini bildiren Ulayan, "Mahatma Gandi'nin 'Kalıcı bir barış istiyorsan çocuklardan başlayacaksın.' sözü var. O filmler gösterilirse çocuklar başka kültürler, hayatlar öğrenecek, başka insanlarla tanışıp arkadaşlık kuracak ve her zaman barışçıl olacak." diye konuştu.

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