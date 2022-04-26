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Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı

26.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da fuhuş operasyonunda yakalanan evli çift tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kiraladıkları günübirlik evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 3 zanlıya yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Kiralık 2 eve eş zamanlı baskın yapan polis, içeride 5'i yabancı uyruklu 6 kadının bulunduğunu tespit etti.

Bu adreslerdeki aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1760 lira ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, 66 kişinin ifadelerine başvurarak, 5 yabancı uyrukluyu ülkelerine göndermek üzere işlem başlattı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan evli oldukları öğrenilen E.B. ve D.B. tutuklandı, H.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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