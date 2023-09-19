YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da Gaziler Günü kutlandı

Yalova’da Gaziler Günü kutlandı

19.09.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yalova’da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Yalova Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Yalova Belediyesi, Gaziler adına Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanlığı çelenkleri Atatürk Heykeli’ne sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Öğretmen Üsteğmen Hakan Yavaş yaptı.

Üsteğmen Yavaş, “Bu müstesna tarih aynı zamanda Sakarya Meydan Muharebesi’nde yaralandığı halde zafer kazanana kadar cepheden ayrılmayarak milletimiz ve ordumuz için örnek bir fedakarlık sergileyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşallik rütbesinin verilişinin 102. yıl dönümüdür” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten ikinci konuşmayı ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı Şakir Güner yaptı. Güner, konuşmasında, “Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gün. 19 Eylül Cumhuriyet Savaşı’nda Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı ile taçlandırdığı ilk gündür” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler çerçevesinde Uygulama Otelinde kahvaltı etkinliği de düzenlendi. Programlar Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Yalova Şube Başkanlığı ziyaretleriyle sürdü.

Etkinliğinde Yalova Merkez Camii’nde de şehitler ve vefat etmiş gaziler için mevlidi şerif programı düzenlendi. Etkinliklere Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanvekili Nusret Karaalioğlu, Garnizon Komutanı Cenk Topuz, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı’nın yanı sıra Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandıBaraj gölüne düşen helikopterde hayatını kaybedenlerin cenazeleri İzmir'den uğurlandı
Kasalar dolusu balıkları yol kenarına attılarKasalar dolusu balıkları yol kenarına attılar
Başkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonuBaşkentte sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
13:02
İkindi
16:30
Akşam
19:14
Yatsı
20:34

Yalova Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Deniz eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Ciftlikkoy
Çinarcik eczanesi
Cinarcik
Simge eczanesi
Altinova
Arda eczanesi
Armutlu
Feyza eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

İnşaat işçisi metrelerce yüksekten demir çubukların üzerine düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.