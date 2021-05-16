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Yalova'da gözaltına alınan 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

16.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da gözaltına alınan 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Yalova'da, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonlarında yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce son birkaç günde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi, sivil ve motorize ekiplerin de katılımıyla çok sayıda planlı operasyon ve şok baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda, "Ateşli Silahla ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında narkotik dedektör köpekleri de kullanılarak yapılan aramalarda, 212 gram sentetik kannabinoid, 103 gram metamfetamin, 20 ecstacy hap, 12 gram esrar, 7 sentetik ecza grubu hap, hassas terazi, tabanca ve 12 fişek ele geçirildi. Ayrıca, sentetik kannabinoid yapımında kullanılan 1 kilo 680 gram ham madde ve ara kimyasal madde ile çeşitli malzemeler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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