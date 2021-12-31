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Yalova'da işlenen cinayet yaklaşık 8 yıl sonra aydınlatıldı

31.12.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da işlenen cinayet yaklaşık 8 yıl sonra aydınlatıldı

​​​​​​​ Yalova'da 7 yıl önce başından tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hüseyin Makinacı'nın katil zanlısı, jandarmanın yaklaşık 8 yıllık çalışmasının ardından tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 17 Şubat 2014'te Sugören Köyü Süpürgelik mevkisindeki hayvan barınağında başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Hasan Hüseyin Makinacı cinayetinin aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2011-2012 yıllarında maktulün yanında çoban olarak çalışan A.Ö'nün aynı sürüde kendisine ait 5-6 adet küçükbaş hayvanının bulunduğunu, hayvanları maktul ile otlatırken Bursa-Yalova kara yolunda araç çarpması sonucu A.Ö'ye ait 4 hayvanın telef olduğu bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili ikili arasında husumet oluştuğunu öğrenen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalarda A.Ö'nün "kasten öldürme" dahil 19 suç kaydı olduğunu tespit etti.

Ekipler, teknik incelemede ise şüphelinin cinayet tarihinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Süpürgelik mevkisine hareket ettiğini, yine aynı gün ikametine döndüğünü belirledi.

Farklı bir suçtan halen cezaevinde bulunan şüpheli A.Ö, Hasan Hüseyin Makinacı'nın katil zanlısı olarak adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, A.Ö'nün bu suçtan da tutuklu yargılanmasına karar verdi.​​

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