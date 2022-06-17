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Yalova'da kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

17.06.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kaçak tütün imal ettikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürettikleri tütünleri kargo paketleriyle başka illere sevk ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Zanlıların ev, imalathane ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ton 80 kilogram kaçak nargile tütünü, 73 kilogram tütün aroması, 1 kilogram toz gıda aroması, tütünün paketlenmesinde kullanılan 11 bin 490 plastik ambalaj, 851 marka etiketi, 2 vakum makinesi, 3 terazi, hamur yoğurma makinesi, 2 alüminyum kazan, ayaklı 2 LPG ocağı, 5 cep telefonu, 5 sim kart ve 27 kilogram gliserin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.Y, E.Y, M.Ş. ve H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova'da kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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