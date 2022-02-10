Yalova'da kediyi tekmeleyen çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

Yalova'da, kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınarak tutuklanan Irak uyruklu çocuk hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan sanık H.Y.Y.Y (16) hakkında hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yazılı başvurusu, kamera görüntüleri, suça sürüklenen çocuk ve tanık ifadeleriyle dosyanın tamamıyla incelendiği belirtildi.

13 Kasım 2021'de 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerde sanığın, kediye sert şekilde tekme atması nedeniyle kedinin hızla ileriye doğru savrulduğu ve beton zemine düşerek can çekiştiği aktarıldı.

Bu nedenle sanık H.Y.Y.Y'nin evcil olan kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunarak atılı suçu işlediğine yer verilen iddianamede, sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca, sanığın yanında bulunan yabancı uyruklu A.A.S.S. hakkında da bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği kaydedildi.

- Olay

Yalova'da 13 Kasım 2021'de 17 Ağustos Parkı'nda kedi yavrusuna tekme attığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan Irak uyruklu H.Y.Y.Y, 15 Kasım'da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

