Yalova'da kooperatif kuran kadın çiftçiler ürünlerini markaya dönüştürdü

SITKI YILDIZ - Yalova'da kadın çiftçiler tarafından kurulan kooperatif, aronya ve tıbbi aromatik bitkilerle üretime ve kent ekonomisine katkıda bulunuyor.

Mühendis, mimar, diyetisyen, öğretmen ve tekstilcilerin aralarında bulunduğu 16 kadın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün desteğiyle yıllar önce aronya üretimine başladı.

Çiftçi kadınlar, kendilerine ait arazilerde senelerdir emek vererek elde ettikleri ürünleri markalaştırmak için iki ay önce Marcel Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Yetiştirdikleri coğrafi işaret tescilli organik Yalova aronyasını kendi imkanlarıyla pazara süren kadınlar, hem bunu hem de tıbbi aromatik bitkileri yurt dışına da satabilmeyi amaçlıyor.

Kooperatif başkanı Naz Tezcan, AA muhabirine, organik aronya üretiminin kolay olmadığını, sağlıklı ürünleri gelecek nesillere ulaştırmak ve toprağı korumak için daha fazla emek verdiklerini söyledi.

Tezcan, aronyanın yanı sıra ekinezya, aynısefa, melisa gibi bitkilerle ürün gamını çeşitlendirdiklerini ifade etti.

Eşlerinin de kendilerine destek olduğunu anlatan Tezcan, şöyle devam etti:

"Online satışlarda hareketliliğimiz var. Bir de bazı zincir marketlerin destek vermesiyle birkaç ayrı kanaldan ilerlemeye çalışıyoruz. Aronyada taze tüketim var ama bizim Türk ağız tadına çok uygun bir ürün değil. Bizim için en büyük şans; Yalova'da olmak ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünün imkanlarından yararlanmamız. Bu sayede kurutma denemelerini yapabiliyoruz. Onlar da kadın girişimine böyle destek veriyor. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destekler alıyoruz. Taze ürünün yanında kurutma, suyunu sıkma, aronya sirkesi, çayı gibi ürünlerimiz de var. Bunların dışında diğer tıbbi aromatik bitkilerle de araştırma ortamında ufak denemeler yapıp beğenilecek numuneler üzerinde çalışıyoruz."

Tezcan, 16 ortağın birlikte üretim yapabileceği bir alan oluşturmayı, yeni üyelerle kooperatifi genişletmeyi ve daha çok kişiye ulaşmayı istediklerini, ayrıca yurt dışına açılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Bir aradayken çok daha güzel işler başaracağız"

Tıbbi bitkiler alanında tesisi de bulunan kooperatif üyesi ziraat mühendisi Gülnur Erol da diğer üyeler gibi İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hibe aronya fide projesinden yararlandığını belirtti.

Farklı meslek mensupları olarak kooperatif çatısı altında buluştuklarını söyleyen Erol, "Bir aradayken çok daha güzel işler başaracağız." dedi.

Erol, tüm üyelerin, tarladan nihai ürüne kadar üretim süreçlerinin tamamında emeklerinin olduğuna dikkati çekti.

Bunu hissetmenin ayrı bir güzellik olduğunu belirten Erol, "Diktiğimiz fidanın meyve vermesine kadar olan kısmını birebir görmek, ürünlerin sularını, sirkesini yapmak, kurutmak veya yaş olarak birilerine şifa kazandırmak çok güzel. Hepimiz bu anlamda çok mutluyuz." diye konuştu.

İstanbul'dan 4 yıl önce gelerek Yalova'ya yerleşen Fransızca öğretmeni Vildan Karataş da boş olan arazilerinde tavsiye üzerine eşiyle aronya üretmeye başladıklarını söyledi.

Daha sonra kooperatifleşme sürecinde yer aldığını anlatan Karataş, "Aronya, 'süper meyve' diye adlandırılıyor. Günümüzde de her şey yapay ve suni iken doğaya dönmek çok güzel oldu. Büyük hedeflerimiz var. Çok yeni bir kuruluşuz ama zaman içinde sanayileşmek gibi güzel hedeflerimiz var. Umarım başarılı oluruz." dedi.

