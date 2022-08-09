Yalova'da köye dadanan tilki yakalanarak doğal ortamına bırakıldı

Yalova'da dadandığı köy halkının bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan vatandaşlar, bir tilkinin kümes ve evlerine zarar verdiği gerekçesiyle DKMP Şube Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Bölgede inceleme yaptıktan sonra kapan kuran ekipler, yakaladıkları tilkiyi geldiği belirlenen bölgeye götürerek doğal ortamına bıraktı.

DKMP İl Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesabından tilkinin bırakılma görüntülerini paylaştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz