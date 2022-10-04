Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nin temeli atıldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Şahin, "TSE bir taraftan girişimciliği desteklerken diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyimle hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de standardizasyon ve helal belgelendirme alanlarında İslam dünyasına öncülük etmektedir." dedi.

Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi ve TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nin temel atma töreninde, onlarca hizmet alanında görev ve sorumlulukları olan TSE'nin Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda çalıştığını ifade etti.

Kurumun yüksek katma değerli üretim, sanayide verimlilik artışı, dijital dönüşüm alanlarında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme hizmetleriyle yenilikçi mal ve hizmetlerin üretilmesine zemin hazırladığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"TSE bir taraftan girişimciliği desteklerken diğer yandan alanında sahip olduğu tecrübe ve deneyimle hem kendi coğrafyasındaki ülkelere hem de standardizasyon ve helal belgelendirme alanlarında İslam dünyasına öncülük etmektedir. TSE'nin bu doğrultuda güçlenerek yoluna devam etmesiyle ülkemiz sanayisinin de aynı doğrultuda güçlenmesine destek sağlanmaktadır. Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak sağlama misyonu ve hizmetlerinde ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda tercih edilen yönlendirici ve lider bir kuruluş olma vizyonuyla Enstitümüz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapacağı çalışmalarla ülke ekonomisinin yapı taşları olan sanayiciler ve tüketiciler için hizmetler sunarak ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edecektir."

- TSE Test-Kalibrasyon Merkezi'nde yapılacak işlemler

Mahmut Şahin, çalışma ve yatırımlarla iş dünyasının uygunluk değerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu tüm sertifikasyon, muayene, gözetim ve test hizmetleri kapasitesini büyüttüklerini anlattı.

Bu hedef doğrultusunda Yalova İmes Makine İhtisas OSB ve Yalova Sanayi Ticaret Odası ile yapılan görüşmeler neticesinde TOGG'un üretim merkezi ile otomotiv sektörünün merkezlerine yakınlığından dolayı otomotiv sanayi başta olmak üzere ulaştırma, makine ve inşaat sektörüne hizmet verecek bir laboratuvarın kurulmasının kararlaştırıldığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"TSE Test-Kalibrasyon Merkezi, Marmara Bölgesi genelinde makine, otomotiv, tersane, deniz ve demir yolu ulaşım sektörüne hizmet verecek. Bu laboratuvar ve test merkezi bölgede daha öncesinde yapılmayan testlerin yapılmasına imkan sağlayacaktır. Ulaştırma sektörüne yönelik yapılacak test altyapısı yatırımı ile demir yolu, denizcilik ve kara yolu sektöründe Türkiye'de de daha önce yapılmayan koltuk yanmazlık deneyi ve testlerinin ülkemiz ekonomisine kazandırılması, bu çerçevede planlanmaktadır. Ayrıca imalatçıların halihazırda kendi bünyesinde yaptığı bu bölgede de üretimi yapılan iskele testleri de yatırım tamamlandığında bu laboratuvar bünyemizde inşallah gerçekleştirilecektir."

Aynı zamanda sanayicilere yönelik ihtiyaç analiz çalışmalarına göre, basınç, boyut, sıcaklık, kuvvet, tork ve hacim testlerinin yapılacağı kalibrasyon laboratuvarı ile darbe çekme, sertlik, basma testlerinin uygulanacağı mekanik test laboratuvarlarının da bölgedeki makine imalat sektörünün yanı sıra çevrede kurulması planlanan diğer OSB'ler için hizmet verme kapasitesinde kurulduğunu bildiren Şahin, yaklaşık 4 bin metrekare alana sahip merkezin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

