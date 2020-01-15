Yalova’da oto lastikleri kedi evlerine dönüşüyor

Yalova’da atık araç lastikleri dezenfekte edilerek kedi evlerine dönüştürülmeye başlandı.

Haşere ilaçlama ekipleri, kent genelinde atıl durumda olan ve belli bir süre sonra larvaların yuvası haline dönüşen oto lastiklerini topladı. Şehrin muhtelif yerlerinden toplanan lastikler dezenfekte edildikten sonra geri dönüşümle kedi evleri olarak kullanılacak. Kullanılmayan ve atıl durumda olan oto lastiklerinin sinek popülasyonunu arttırdığını belirten yetkililer, “Âtıl durumdaki oto lastikleri yağışlar sonrasında içerisinde durgun su birikintisi oluşacak şekilde. Bu durgun su birikintileri sivrisinekler için potansiyel yumurtalama noktası teşkil ediyor. Bir sivrisinek ortalama dört yüz adet yumurta bırakır ve oto lastiği sineklerin artmasında büyük rol oynar. Toplanılan lastikleri temizleyip kedi evleri olarak kullanacağız” dediler.

