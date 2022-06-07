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Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli bir evin penceresinden düştü

07.06.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheli bir evin penceresinden düştü

Yalova'da polisten kaçarken çıktığı binadaki bir evin penceresinden sarkmaya çalıştığı esnada beton zemine düşen şüpheli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli motosikletiyle kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonrası motosikletini bırakarak bir binanın çatısına çıkan şüpheli, çatıdan üçüncü kattaki dairenin penceresine sarktı.

Şüpheli, dairenin balkonundan içeriye giren polisin tüm çabasına rağmen ikna olmadı. Şüpheli, bir alt katın penceresine inmeye çalışırken polis memuru tarafından kolundan tutuldu.

Polisin elinden kurtulan şüpheli beton zemine düştü.

Ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan şüphelinin bacaklarında kırık tespit edildi.

Şüphelinin bir olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi.

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