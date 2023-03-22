Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

İstihbari çalışmalar sonucu sokaklarda evden ya da araçtan uyuşturucu sattıkları belirten L.Ö, F.K, F.Ş, B.G, B.M. ve M.K. gözaltına alındı.

Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin"le zanlıların ev ve araçları ile üzerlerinde yapılan aramalarda 283,41 gram skunk, 76,05 gram metamfetamin, 1,29 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G. ve B.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, L.Ö, F.Ş. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.K'nin yanı sıra uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan İ.S, U.K, G.K, D.B, S.K. ve M.E.B. de yakalanarak cezaevine konuldu.

Ayrıca, kullanmak için uyuşturucu satın aldıkları tespit edilen 4 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

