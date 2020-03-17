YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

YALOVA HABERLERİ  | 17.03.2020 23:45 | Son Güncelleme

Yalova'da tabancayla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Yalova’da tabancayla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Yeni Cami Sokak’ta Erdal Dönmez (53) ile henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Dönmez, şüpheliler tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu sırtından yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Dönmez, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...
Anahtar Kelimeler:
Cinayet Hastane öldü Şüpheli Tabanca Yalova Yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
13:16
İkindi
16:38
Akşam
19:18
Yatsı
20:37

Yalova Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Alper Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Aliş Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kamu binalarında önlemler alınıyor

Kamu binalarında önlemler alınıyor

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Yalova’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Kivi’ye Coronavirüs darbesi

Kivi’ye Coronavirüs darbesi

Ölü yunus balığı sahile vurdu

Ölü yunus balığı sahile vurdu

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.