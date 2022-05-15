Yalova'da taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

Yalova'da bir akaryakıt istasyonunda Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçını izlemek için Balıkesir'in Edremit ilçesinden otobüsle İstanbul'a giden bir grup Fenerbahçe taraftarı, Yalova'daki bir akaryakıt istasyonunda mola verdi.

İstasyonda karşılaşan Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu otobüsün yanına gelen gruptan bazıları slogan atarak otobüsü yumrukladı, yangın tüpünü otobüsün kapısından içeriye sıktı.

Olay sırasında otobüste bulunan Fenerbahçe taraftarı Çetin Murat, Edremit Belediyesinden kiraladıkları otobüsle İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıklarını anlattı.

Yakıt ve ihtiyaç amaçlı akaryakıt istasyonuna girdiklerini belirten Murat, araçta aile ve çocuklar olduğunu söylemelerine rağmen bu durumla karşılaştıklarını belirterek, “Görüntülerde de zaten gözüküyor, başka söyleyecek bir şey yok. Verilmiş sadakamız varmış." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili kimsenin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

