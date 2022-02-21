Yalova'da tarihi eser operasyonunda kılıç ve tabanca ele geçirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü beldesinde S.Y'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, tarih eser olduğu değerlendirilen 3 tabanca ile bir kılıç ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.Y'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
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