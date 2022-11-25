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Yalova’da tersane işçilerinin kaldığı pansiyonda yangın

25.11.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlık Subaşı beldesinde tersane işçilerinin pansiyon olarak kullandığı binada yangın çıktı.

150 kişinin tahliye edildiği pansiyon yangını sonucu maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Subaşı Kalıcı Konutları’nda faaliyet gösteren pansiyonda gece saat 02.50’de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalova, Altınova, Çiftlikköy ve Tavşanlı Altınova Subaşı Kaytazdere İtfaiye Birliği (TASKİB) itfaiyelerinin müdahale ettiği yangında, pansiyonda bulunan 150 kişi tahliye edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, pansiyonda maddi hasara neden olan yangın sonrası bölgeye Yalova Valisi Muammer Erol, Kaymakam Regaip Ahmet Yiğit Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ve Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay da gitti.

Binadan tahliye edilen tersane işçileri, Altınova ve Subaşı belediyeleri tarafından otobüslerle ilçe merkezine getirildi. İşçiler, Altınova Belediyesi Spor Salonu’nda geceyi geçirdi.
Jandarmanın yangınla ilgili tahkikatı sürüyor.

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