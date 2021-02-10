Yalova'da tutuklanan 3 Iraklı, 13 kişiye sahte belgelerle ikamet izni aldırmış

Yalova'da yabancı uyrukluların ikamet izni almaları için sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu ürettikleri iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 3 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyon sonrası yeni bilgilere ulaşıldı.
Irak'tan Türkiye'ye gelen K.T.K.Z. ve M.K.İ.İ'nin, ikamet izni için aracılık hizmeti veren aynı ülke vatandaşı A.A.K.A, M.J.A.A. ve İ.J.A.A'nın iş yerine gidip 2 biner lira ödedikten sonra aldıkları sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzlarının sahte olduğunun İl Göç İdaresinde anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerindeki bilgisayarlar incelendi.
Ekipler, yaptıkları incelemede zanlıların başkasına ait kullanıcı adı ve şifreyle bir sigorta acentesi üzerinden yasal şekilde evrak düzenlediğini ancak bilgisayar programı aracılığıyla kopyaladıkları bazı belgeler üzerinde oynama yaparak sahtelerini ürettiğini tespit etti.
Son dönemde yapılan başvuruları inceleyen İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise yine aynı kişiler tarafından düzenlenen sahte belgelerle daha önce farklı tarihlerde başka kişilere ikamet izni verildiğini belirledi.
Geçen yıl yasal şekilde yaklaşık 900 kişi için belge düzenleyen zanlıların, aralarında K.T.K.Z. ve M.K.İ.İ'nin bulunduğu 13 kişiyi ise sahte poliçe ve makbuzlarla mağdur ettiği ortaya çıkarıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin, söz konusu 13 kişiden 1500 ila 2 biner lira aldığı öğrenildi.
Kamuyu ve sigorta şirketlerinin zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Yalova'da ikamet izni verilmesine ilişkin geçmişe dönük 2 bin dosyadaki belgelerin incelenmesine başlandı.
- Olay
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.
Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri başvuru belgelerinden olan sağlık sigorta poliçesi ve Vergi Dairesine yatırılan harç makbuzlarını bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemi ile sahtelerini ürettiği öne sürülen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.