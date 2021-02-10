Yalova'da tutuklanan 3 Iraklı, 13 kişiye sahte belgelerle ikamet izni aldırmış

Yalova'da yabancı uyrukluların ikamet izni almaları için sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu ürettikleri iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 3 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyon sonrası yeni bilgilere ulaşıldı.

Irak'tan Türkiye'ye gelen K.T.K.Z. ve M.K.İ.İ'nin, ikamet izni için aracılık hizmeti veren aynı ülke vatandaşı A.A.K.A, M.J.A.A. ve İ.J.A.A'nın iş yerine gidip 2 biner lira ödedikten sonra aldıkları sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzlarının sahte olduğunun İl Göç İdaresinde anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerindeki bilgisayarlar incelendi.

Ekipler, yaptıkları incelemede zanlıların başkasına ait kullanıcı adı ve şifreyle bir sigorta acentesi üzerinden yasal şekilde evrak düzenlediğini ancak bilgisayar programı aracılığıyla kopyaladıkları bazı belgeler üzerinde oynama yaparak sahtelerini ürettiğini tespit etti.