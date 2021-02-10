YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da tutuklanan 3 Iraklı, 13 kişiye sahte belgelerle ikamet izni aldırmış

Yalova'da tutuklanan 3 Iraklı, 13 kişiye sahte belgelerle ikamet izni aldırmış

10.02.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Göç İdaresinde fark edilen sahteciliğin ardından daha önce ikamet izni alan kişilere ait 2 bin dosyadaki belgeler incelemeye alındı

Yalova'da yabancı uyrukluların ikamet izni almaları için sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu ürettikleri iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin "resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik 3 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyon sonrası yeni bilgilere ulaşıldı.

Irak'tan Türkiye'ye gelen K.T.K.Z. ve M.K.İ.İ'nin, ikamet izni için aracılık hizmeti veren aynı ülke vatandaşı A.A.K.A, M.J.A.A. ve İ.J.A.A'nın iş yerine gidip 2 biner lira ödedikten sonra aldıkları sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzlarının sahte olduğunun İl Göç İdaresinde anlaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yerindeki bilgisayarlar incelendi.

Ekipler, yaptıkları incelemede zanlıların başkasına ait kullanıcı adı ve şifreyle bir sigorta acentesi üzerinden yasal şekilde evrak düzenlediğini ancak bilgisayar programı aracılığıyla kopyaladıkları bazı belgeler üzerinde oynama yaparak sahtelerini ürettiğini tespit etti.

Son dönemde yapılan başvuruları inceleyen İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise yine aynı kişiler tarafından düzenlenen sahte belgelerle daha önce farklı tarihlerde başka kişilere ikamet izni verildiğini belirledi.

Geçen yıl yasal şekilde yaklaşık 900 kişi için belge düzenleyen zanlıların, aralarında K.T.K.Z. ve M.K.İ.İ'nin bulunduğu 13 kişiyi ise sahte poliçe ve makbuzlarla mağdur ettiği ortaya çıkarıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin, söz konusu 13 kişiden 1500 ila 2 biner lira aldığı öğrenildi.

Kamuyu ve sigorta şirketlerinin zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Yalova'da ikamet izni verilmesine ilişkin geçmişe dönük 2 bin dosyadaki belgelerin incelenmesine başlandı.

- Olay

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri başvuru belgelerinden olan sağlık sigorta poliçesi ve Vergi Dairesine yatırılan harç makbuzlarını bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemi ile sahtelerini ürettiği öne sürülen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

Yalova Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
07:56
Öğle
13:22
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Yalova Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Serhat Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Aliş Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Sevgililerin de çiçekçilerin de yüzü 14 Şubat'ta gülecek

Sevgililerin de çiçekçilerin de yüzü 14 Şubat'ta gülecek

Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi

Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi

Altınova itfaiyesi güçlenmeye devam ediyor

Altınova itfaiyesi güçlenmeye devam ediyor

Altınova İHL inşaatı başladı

Altınova İHL inşaatı başladı

GÜNCELLEME - Yabancı uyruklulara sahte evrakla ikamet izni aldıran 3 kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Yabancı uyruklulara sahte evrakla ikamet izni aldıran 3 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

Yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.