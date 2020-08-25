YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova’da uyuşturucu operasyonu

YALOVA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:34 | Son Güncelleme

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi’nde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi’nde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda uyuşturucu madde ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Yalova’da uyuşturucu ticaretinin yaygın olarak yapıldığı Bağlarbaşı Mahallesi’ne sabah erken saatlerde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen 10 adres eş zamanlı olarak basıldı. Baskınlarda narkotik detektör köpekler de kullanıldı. Adreslerde yapılan aramalarda A.F., O.P., A.A., Ş.A., C.C., S.C., Ö.B., O.T., Ü.I., U.E. ile D.K. isimli toplam 11 şüpheli gözaltına alınırken, 78,29 gram kannabinoid, 13 gram metamfetamin, 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 13 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi! Ezgi Eyüboğlu sosyal medyada yayınlayınca... Oğulcan'dan cevap gecikmedi!
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:44
Sabah
06:16
Öğle
13:10
İkindi
16:54
Akşam
19:54
Yatsı
21:20

Yalova Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Fatih Eczanesi
Merkez
Şahika Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Efsane Başpehlivan, Hersek Sahiline hayran kaldı
Efsane Başpehlivan, Hersek Sahiline hayran kaldı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.