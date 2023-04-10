Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Narkotim ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen A.A, A.M. ve Z.Ç. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan araması olan B.K. da yakalandı.

Narkotik köpeği "Zeytin" eşliğinde şüphelilerin adres, araç ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanımı düzeneği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.M. ve B.K. tutuklandı, Z.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

