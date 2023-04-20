YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

20.04.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.A. ve B.B'nin İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobili Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 2 kilo 500 gram skunk ele geçirdi.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucunun alıcısı olduğu belirlenen S.G'nin Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde bulunan evine ve iş yerine baskın yaptı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda bulunan ruhsatlı tabanca, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, şarjör, taktik bıçak, 360 gram skunk, 23 uyuşturucu hap, bir adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap, 3 gram reçine esrar, 7 gram kenevir tohumu, 40 gram metamfetamin ile uyuşturucu alışverişinde kullanılacağı değerlendirilen 120 bin 820 liraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.A, B.B. ve S.G'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova Belediyesi deprem bölgesine 3 bin erzak kolisi yolladıYalova Belediyesi deprem bölgesine 3 bin erzak kolisi yolladı
Marmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacakMarmaris’teki ’105 Sokak’ta 23 Nisan geleneği bu yıl da bozulmayacak
GÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Eskişehir'de devrilen işçi servisindeki 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Yalova uyuşturucu operasyonu jandarma

Yalova Namaz Vakitleri 20 Nisan Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:11
Öğle
13:07
İkindi
16:52
Akşam
19:53
Yatsı
21:20

Yalova Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Perşembe

Gülce eczanesi
Merkez
Arzu eczanesi
Merkez
Liman eczanesi
Cinarcik
Selin eczanesi
Ciftlikkoy
Merve eczanesi
Merkez
Arda eczanesi
Armutlu
Umut eczanesi
Altinova
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.