YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

22.05.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde suçlarına karışanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Y.K, V.K, R.D, S.M, A.S, B.Z, R.F. ve M.F.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında, 209 sentetik hap, 85 gram sentetik uyuşturucu, 30 sentetik ecza grubu hap, 26 gram esrar, 22 gram skunk, 4 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen V.K, R.D. ve M.F.M. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında yakalanan 8 kişi hakkında da kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Varank, Togg ile geldiği Yalova'da konuştu:Bakan Varank, Togg ile geldiği Yalova'da konuştu:
Mardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandıMardin'de taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Siirt’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandıSiirt’te 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Yalova uyuşturucu operasyonu

Yalova Namaz Vakitleri 22 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:34
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:26
Yatsı
22:07

Yalova Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Pazartesi

Çakil eczanesi
Merkez
Çinarcik eczanesi
Cinarcik
Merkez eczanesi
Merkez
Nazli eczanesi
Merkez
Yeni eczane eczanesi
Armutlu
Umut eczanesi
Altinova
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Cenazede şoke eden anlar! Para sorunca...

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.