Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen H.T.G. ve M.E'nin evleri ile birinin otomobilinde arama gerçekleştirdi.

Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğindeki aramalarda, 307,91 gram sentetik uyuşturucu, 3,40 gram esrar, 42 uyuşturucu hap, 6 hassas terazi ve bir öğütücü ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılardan H.T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.