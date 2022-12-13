Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu pazarlayanlara yönelik operasyon başlattı.

İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu Yalova'daki sokak satıcılarına ulaştırdığı iddia edilen şüphelinin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçtaki Ş.A'yı gözaltına aldı.

Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile araçta yapılan çalışmada, 980 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 52 gram kokain ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise zanlı G.C'nin evinde "Gölge" adlı narkotik arama köpeğiyle çalışma yürütüldü. Aramalarda 2 kilo 60 gram sentetik kannabinoid, 14 gram skunk ve 5 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan Ş.A. ve G.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

