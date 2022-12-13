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  4. Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı

13.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da, sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu pazarlayanlara yönelik operasyon başlattı.

İstanbul'dan aldığı uyuşturucuyu Yalova'daki sokak satıcılarına ulaştırdığı iddia edilen şüphelinin bulunduğu otomobili durduran ekipler, araçtaki Ş.A'yı gözaltına aldı.

Narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" ile araçta yapılan çalışmada, 980 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 52 gram kokain ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise zanlı G.C'nin evinde "Gölge" adlı narkotik arama köpeğiyle çalışma yürütüldü. Aramalarda 2 kilo 60 gram sentetik kannabinoid, 14 gram skunk ve 5 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan Ş.A. ve G.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Yalova uyuşturucu operasyonu emniyet

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