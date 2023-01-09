Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu kente otomobille uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ç.Ö'nin kullandığı aracı durduran ekipler, dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde yapılan aramada, kaporta kapağı altında 631 gram skunk ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan ekiplerin kontrol ve denetimlerinde kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 13 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

