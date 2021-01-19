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Yalova'da yabani hayvanlar için doğaya tonlarca yem bırakıldı

19.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Yalova'da yabani hayvanlar için doğaya tonlarca yem bırakıldı

Yalova'da yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulmasına rağmen yaban hayvanları için doğaya tonlarca yem, sakatat ve pazar artığı sebze ve meyve bıraktı.

Yaban hayvanlarına yem vermek için Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü kırsalına giden ve kar nedeniyle zorluk yaşayan ekiplere köylüler destek verdi.

Ayrıca Çınarcık ilçesine bağlı Hasanbaba mevkisinde de yaban hayvanlarını yemleyen ekipler, kent merkezinde ise hayvanseverlerin yardımıyla sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşıladı.

- "Hiçbir zorluk yaşamadan sokak hayvanlarını beslemekteyiz"

Yalova Hayvanları ve Haklarını Koruma Derneği Başkanı Tülay Ataöz, uzun zamandır kentte bu kadar yoğun bir kar yağışı görmediklerini söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yabani hayvanlar ile sokak hayvanlarının sıkıntılı bir süreç yaşadığına dikkati çeken Ataöz, şöyle konuştu:

"Biz hayvan severler, belediye ve dernek olarak bu süreçte sıkıntı yaşamadık. DKMP İl Müdürlüğünden hayvan beslemek için gerekli izinlerimizi aldık. Hayvansevenler hiçbir zorluk yaşamadan sokak hayvanlarını beslemekteyiz. Bize çok yardımcı oldular. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde DKMP İl Müdürlüğümüz bize mama yardımında da bulundu. Özellikle insanların çok çıkamadığı kırsal bölgelerde Çınarcık Belediyemizin araç desteği ile çıktık ve aç olan hayvanlarımızı besledik. Hem merkezdeki hem de ulaşılamayacak yerlerdeki hayvanlarımız mağdur olmadı."

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