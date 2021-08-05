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Yalova'daki Hersek Lagünü'nde, kuş türü sayısı 236'ya yükseldi

05.08.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nadir türlere ev sahipliği yapan lagünde, yeşil ağaçkakan "Picus viridis" tespit edildi

Hersek Lagünü'nde, Türkiye'de görülen ağaçkakanların en büyüklerinden yeşil ağaçkakan "Picus viridis" gözlemlenerek kayıtlara geçirildi. "Kuş Oteli" olarak nitelendirilen lagün, Türkiye’deki 470 kuş türünün 236’sını misafir ediyor.

Farklı ekosistemleri bünyesinde bulunduran Hersek Lagünü, su kuşlarının yanında çevresindeki orman ve çalılık alanlarda kara kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, Türkiye'de görülen ağaçkakanların en büyüklerinden yeşil ağaçkakan "Picus viridis"in gözlemlenerek kayıtlara geçirildiğini ifade etti.

Bülbül, Türkiye'de ve Avrupa kıtasında yaygın olarak bulunan yeşil ağaçkakanın, kahkaha ve çığlığı andıran ötüşü ile diğer ağaçkakanlardan kolaylıkla ayırt edildiğini, bu yeni türle birlikte gözlenen tür sayısının 236'ya ulaştığını bildirdi. Flamingoların bu yıl alana erken dönüş yaptığı bilgisini veren Bülbül, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Hersek Lagünü kış aylarında en yüksek flamingo popülasyonuna ev sahipliği yapan alanların başında geliyor. Düzenli olarak yapılan gözlemlerde son birkaç yıldır flamingoların yaz aylarında tümüyle Hersek Lagünü'nden ayrılıp üreme bölgelerine gitmediğini ya da erken döndüğünü gözlemlemekte. Bu yıl da temmuz ayı boyunca 100-118 flamingonun genellikle alanın batı tarafında yaşamlarını sürdürdüklerini görüyoruz. Flamingolar başta karides (artemia salina) olmak üzere, yengeç gibi eklem bacaklı hayvanlar, karınca larvası ve yosunla beslenmektedirler. Bu doğrultuda besin zenginliği ve beslenme rahatlığı açısından alanı tercih ettiklerini düşünmekteyiz."

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