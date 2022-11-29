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Yalova’daki KYK yurtlarında 726 boş yatak var

29.11.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, “Yurtlarımızda toplamda 3 bin 656 öğrenci kalmaktadır. Toplam 726 boş yatağımız da mevcuttur” dedi.

Yalova’daki KYK yurtlarında 726 boş yatak var

Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü tarafından yapılan yeni öğrenci yurtları ile Yalova’da 3 bin 656 öğrenciye barınma hizmeti verdiklerini açıkladı. Öğrencilerin evlerindeki rahatlıkla aynı ölçüde hizmet verdiklerini söyleyen Kılıç, “İlimizde 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurtlarımızda 2 bin 447 kız öğrenci, bin 209 erkek öğrenci olmak üzere toplamda 3 bin 656 öğrenci kalmaktadır. 547 kız boş yatak, 173 erkek boş yatak olmak üzere toplamda 726 boş yatağımız mevcuttur” dedi.

“HİÇBİR ÖĞRENCİMİZ MAĞDUR DEĞİL”

Hiçbir öğrencinin yurt konusunda mağduriyet yaşamadığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:
“2022-2023 eğitim öğretim dönemi için Yalova Üniversitesi’ne kayıt yaptıran ve yurtlarımıza başvuran öğrencilerimizin tamamını yurtlarımıza yerleştirmeyi ve hiçbir öğrencimizi mağdur etmemeyi bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak amaç edindik. Bu doğrultuda yurtlarımızın olmadığı ilçelerde de bakanlığımızın desteği ve Yalova Valiliğimiz ile ortaklaşa çalışarak; kamu misafirhaneleri, otel ve pansiyon kiralama gibi yöntemler ile hiçbir öğrencimizi mağdur etmeden barınma ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İlimize gelen öğrencilerimizin ailelerinin endişe etmemelerini, evlatlarının güvenli ve huzurlu bir şekilde devletimizin sağladığı imkanlarla eğitimlerine devam edecekleri için müsterih olmalarını arzu ederiz. Bu vesileyle 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.”

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