Yalova'daki seralarda fesleğen mesaisi

CEM METE OKUR - Yalova'daki seralarda, güzel kokusu dolayısıyla süs bitkisi ya da aromasıyla bazı yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılan fesleğenin üretimi için yetiştiricilerin mesaisi başladı.

Yaz aylarının talep gören bitkisi fesleğen Yalova'da 25 dönüm alanda yetiştiriliyor. Yıllık ortalama 1 milyon saksı fesleğen yetiştirilen kentte üretim hava sıcaklığının yüksek olduğu yaz mevsiminde yapılıyor.

Küçük yapraklıları evlerde ve işletmelerde süs bitkisi, büyük yapraklıları ise yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılan fesleğeni yetiştirmek için seralardaki çiftçiler yoğun mesai harcıyor.

Yalova Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine, kentte yılda 1 milyon saksı fesleğen yetiştirildiğini, üretilen fesleğenlerin daha ziyade Ege Bölgesi'ne gönderildiğini söyledi.

Kentte 25 dekar alanda fesleğen üretimi gerçekleştirildiğini anlatan Parıldar, şöyle konuştu:

"Şehirde bulunan seralarda yılın belirli dönemlerinde çiftçilerimiz zahmeti de çok olmadığı için fesleğen yetiştiriciliği yapıyor. Kar marjı yüksek olmasa da üreticilerimiz yüksek adetli üretim yapabildiği ve talep olduğu için fesleğene de ilgi gösteriyor. Ortalama 40-45 günde hazır hale gelen fesleğenler, saksılarıyla birlikte talep gelen bölgelere hızlıca ulaştırılıyor. Fesleğen fidelerinin temini konusunda da herhangi bir sorun yaşanmaması üretimi artıran önemli unsurlardan biri. Çiftçilerimiz yılın bu sıcak günlerinde de seralarında fesleğen yetiştirmek için mesai harcıyor."

- "Serası olanlara fesleğen ekmelerini öneriyorum"

Fesleğen üreticilerinden Soner Denizli de evlerde, iş yerlerinde bakımı yapılabilen fesleğenin ortalama 45 günde yetiştirildiğini söyledi.

Yalova fesleğenine son günlerde ilginin arttığını ifade eden Denizli, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda özellikle zincir marketlerden yoğun talep var. Fesleğen yetiştirirken yüzde 60 bahçe toprağı, yüzde 40 hayvan gübresi kullanıyoruz. Biz fesleğeni yetiştirirken canlı bakteri olarak ekmek mayası ve şeker de kullanıyoruz. Çok faydasını gördük. Kimyasal gübre çok az kullanıyoruz. Serası olan herkese fesleğen ekmelerini öneriyorum. Hem uygun fiyatlı hem de talep gören fesleğenin bakımı da oldukça kolay. Pencere önünde bol güneş ışığı alan bir bölgede muhafaza etmeliyiz. Suyu bol seven bir bitkidir ama günde bir çay bardağı kadar su vermek yeterli olacaktır. Susuz kalırsa çabuk çiçeklenme yaparak ömrü kısalır. Önemli olan fesleğene çiçek açtırmamaktır."

