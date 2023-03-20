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Yalova’daki süs bitkileri ihracatında yüzde 90 artış

20.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süs bitkileri üretiminde söz sahibi illerden olan Yalova’da, sektör 2023 yılı ihracatına hızlı başladı. 2023’ün ilk 2 ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90,5 arttı.

Yalova’daki süs bitkileri ihracatında yüzde 90 artış

Yalova’da süs bitkileri sektörü üretimini her geçen gün artırıyor. Üretimin artmasıyla bölgeden yurt dışına gönderilen ürün miktarında da artış yaşanıyor. Geçtiğimiz 2022 yılında 5 milyon 469 bin dolar ihracat ile Yalova’dan en yüksek rakama geçtiğimiz yıl ulaşan süs bitkileri sektörü, 2023’e de hızlı bir giriş yaptı. Bir önceki yılın aynı döneminde 606 bin dolar ihracat yapan firmalar, 2023’ün ilk 2 ayında ise 1 milyon 155 bin dolarlık süs bitkisini yurt dışına ihraç etti. 2 aylık süreçte yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 90,5 artış gösterdi.
İhracatını her geçen yıl artıran sektörün bu yıl da yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

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