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Yamaç paraşütçüleri Düzce'de şenlikte buluştu

DÜZCE HABERLERİ  | 12.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

Yamaç paraşütçüleri Düzce'de şenlikte buluştu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen "Havacılık Şenliği"nin ikinci gününde yamaç paraşütü uçuşları yapıldı.

Gölyaka Kaymakamlığı ve Belediyesi, Gölyaka Hava Sporları Derneği ile TULPAR Sportif Havacılık Kulübü tarafından gerçekleştirilen festivale 250 sporcu katıldı.

Şenliğin ikinci gününde sporcular, 970 rakımlı Bakacak köyü mevkisinden yamaç paraşütü atlayışı yaptı.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, gazetecilere, şenliğin güzel bir havada gerçekleştiğini söyledi.

Şenlik kapsamında 400 uçuşun yapıldığını belirten Demircan, "Bölgemizde güzel bir farkındalık oluşturma noktasında güzel bir şölen izliyoruz. Bölgemizi havacılık alanında ön plana getirmeyi düşünüyoruz." dedi.

TULPAR Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Bülent Yüksel de etkinliği sezon açılışı olarak her sene düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini kaydetti.

Etkinliğe ilginin fazla olduğunu aktaran Yüksel, "Çok güzel uçuşlarımız oldu. Burası sevdiğimiz bir parkur. Gölyaka'nın uçuş anlamında tanıtılması için elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için Lüleburgaz'dan gelen Habib Erdem, tek atlayışla 1 saat 46 dakika havada kaldığını belirtti.

İstanbul'dan gelen Emre Sağlam ise Düzce'de ilk kez uçuş yaptığını kaydederek, manzarayı ve doğayı çok beğendiğini söyledi.

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