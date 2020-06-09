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Yanan evini kurtarmak isterken dumandan zehirlendi

MUĞLA HABERLERİ  | 09.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Bodrum’da bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, evini kurtarmak isteyen 1 kişi ise dumandan zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Kurtuluş Sokak’taki 2 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bodrum’da bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluşurken, evini kurtarmak isteyen 1 kişi ise dumandan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Kurtuluş Sokak’taki 2 katlı binanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada başlayan yangını gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Mahalleli, ev sahiplerine de durumu bildirdi. Sokağa geldiğinde evinin yandığını gören ev sahibi, yangın söndürmek için eve girdi. 2 arazöz ve 1 hızlı müdahale aracı ile yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yangın esnasında hazır bekledi. Mahalle sakinleri sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını takip etti. Yangını söndürmek için yanan evin içerisine giren ve dumandan etkilenen ev sahibine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekipleri de yoğun dumanın çıktığı yangında zor anlar yaşadı. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye inceleme yaptı.

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