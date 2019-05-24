Yandex, harita altyapısını kurumlara açtı

Navigasyon ve harita uzmanı Yandex; Türkiye pazarına yeni sunduğu Yandex Haritalar API Teknolojileri hizmeti sayesinde özellikle telekomünikasyon, bankacılık, lojistik ve hızlı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların bütün harita ihtiyaçlarına 360 derece bir çözüm getirmeyi hedefliyor.
API (Application Programming Interface) adı verilen uygulama programlama arayüzü ile Yandex Haritalar’ın kurumların web veya mobil sistemleriyle entegre olmasını sağlıyor. Harita alt yapısına ihtiyacı bulunan firmalar; Yandex Haritalar API’sini web sitelerine veya mobil uygulamalarına entegre edebildiği gibi haritada arama, rota oluşturma, trafik yol durumu gibi hizmetleri de hemen ve uygun fiyatlar ile kullanmaya başlayabiliyor. Coğrafi koordinatların adres çözümlemesini sağlayan “geocoding” özelliği veya varış noktası kombinasyonlarının yapılabildiği “distance matrix” gibi ileri çözümler de Yandex Haritalar API’si ile sunulan hizmetler arasında yer alıyor.
Milyonlarca kullanıcı haritaya katkı sağlıyor
“Yandex Harita API Teknolojileri” ile firmalar yaklaşık 15 milyon adres noktası ile Türkiye’nin en kapsamlı veri tabanından yararlanma ayrıcalığını elde ediyor. Yandex Haritalar’da ayrıca, 1 milyon km yol ağı ve 3 milyon kurum (POI) bilgisi ile benzersiz bir içerik bulunuyor. Yandex Navigasyon kullanıcılarının gücü, harita alt yapısını daha da zenginleştiriyor. Yandex Navigasyon’un Türkiye’deki 4 milyon kullanıcısı sayesinde, Yandex Haritalar’ın lokasyon veritabanı kullanıcılar tarafından her gün güncelleniyor.
Şuan Yandex Haritalar API’lerini kullanan kuruluşlar arasında; Getir, BiTaksi, Radyo Trafik, Hürriyet Emlak, iTaksi gibi onlarca kurum veya organizasyon yer alıyor.
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