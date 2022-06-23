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Yangın paylaşımı sonrası gündem olan Şahan Gökbakar: Emniyet bu çirkin trol operasyonunu ortaya çıkardı

23.06.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris'teki orman yangını sonrası yangın sonrasında söndürme uçaklarının yetersizliği nedeniyle tepki gösteren Şahan Gökbakar sosyal medyada küfürlü paylaşımlara da maruz kaldı. Şahan Gökbakar'a destek mesajları yağarken ünlü komedyen bir paylaşım yaparak Emniyet'e teşekkür etti. İşte yaşanan olayın detayları...

Yangın paylaşımı sonrası gündem olan Şahan Gökbakar: Emniyet bu çirkin trol operasyonunu ortaya çıkardı

2021 yazında yaşanan orman yangınlarında sık sık paylaşım yapan Şahan Gökbakar kışın da yangın söndürme uçaklarının akıbetini sormuştu. Şahan Gökbakar; 21 Haziran akşamı Marmaris'te başlayan yangın sonrasında söndürme uçaklarının yetersizliği nedeniyle tepki görünce kendisi de bir kesim tarafından tepki gördü.

Şahan Gökbakar kendisine gelen mesajlardan sonra "Bana binlerceniz, 'sana saldırıyorlar ve saydırıyorlar. Üzülme, takma' mesajları atıyorsunuz. Eyvallah eksik olmayın da, gerçekten takılmıyorum. Boşverin... Efendi onurlu haysiyetli bir şekilde yaşayıp gidiyoruz işte. Kendini bilene dert olmaz bunlar" paylaşımı yaptı.

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Ünlü komedyen daha sonra ise kendisine atılan çirkin mesajlarla ilgili gerçeği paylaştı. Şahan Gökbakar bir grafik paylaşarak "Dün ve bugün 'Şahan' kelimesi kullanılarak atılan tweetlerin ve hashtaglerin büyük çoğunluğu bana hakaret içermekteydi. Emniyet GM'ne bu çirkin trol operasyonunu ortaya çıkardığı için teşekkür ederim. 'AllahBelanıVersinŞahan' TT'si de bu sayıya dahil mi?" dedi.

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Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?


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Şahan Gökbakar
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