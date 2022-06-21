Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

Marmaris'ta akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu.

Geçtiğimiz yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar, günlerce ekiplere destek vermişti.

"BÜTÜN KIŞ SÖYLEDİK UÇAKLAR NEREDE?"

Gökbakar, yangına müdahale için söndürme uçaklarının bölgeye gelmesi için sık sık çağrı yapmıştı. Ünlü komedyen, Bördübet'teki yangınla birlikte yine söndürme uçaklarını gündeme taşıdı.

Gökbakar paylaşımlarında, "Marmaris Bördübed yanıyor. Bütün kış defalarca söyledik. Nerede bu uçaklar? 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor. Su atan helikopterden bu video. Bir tane helikopter ne yapsın bu yangına. Şuraya bakın. Marmaris yine yanıyor. Bütün kış söyledik. Uçaklar nerede? Bu sezon alarmda olmamız lazımdı" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ HAVA AYDINLIK İKEN BU HALDE YANAN..."

Gökbakar başka bir tweetinde ise "Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın. Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık, kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?" dedi.



