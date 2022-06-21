MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

21.06.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar, Marmaris Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde başlayan orman yangınının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçtiğimiz yaz Marmaris'teki yangın bölgesinden günlerce yaptığı yayınlar ve ekiplere yardımıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, yangın söndürme uçaklarını sordu. Gökbakar "Marmaris yine yanıyor. Nerede bu uçaklar? 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor. Bütün kış söyledik. Bu sezon alarmda olmamız lazımdı" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili paylaşımlar: Bütün kış söyledik, nerede bu uçaklar?

Marmaris'ta akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekipler ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri ile müdahalede bulundu.

AW651255_01

Geçtiğimiz yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar, günlerce ekiplere destek vermişti.

3153102_810x458

"BÜTÜN KIŞ SÖYLEDİK UÇAKLAR NEREDE?"

Gökbakar, yangına müdahale için söndürme uçaklarının bölgeye gelmesi için sık sık çağrı yapmıştı. Ünlü komedyen, Bördübet'teki yangınla birlikte yine söndürme uçaklarını gündeme taşıdı.

ssssss

Gökbakar paylaşımlarında, "Marmaris Bördübed yanıyor. Bütün kış defalarca söyledik. Nerede bu uçaklar? 1 adet helikopter görülmüş. 3 ayrı yer yanıyor. Su atan helikopterden bu video. Bir tane helikopter ne yapsın bu yangına. Şuraya bakın. Marmaris yine yanıyor. Bütün kış söyledik. Uçaklar nerede? Bu sezon alarmda olmamız lazımdı" ifadelerini kullandı.

sahan

"HENÜZ HAVA AYDINLIK İKEN BU HALDE YANAN..."

Gökbakar başka bir tweetinde ise "Bakın henüz hava aydınlık iken, bu halde yanan bir yangın. Havadan uçakla müdahale edilir mi? Edilir! Nerede bu uçaklar? Uçaklar nerede? Bu yangın yine o kadar büyük bir alanı yok edecek ki! Yazık, kış boyu bu anı söyledim. Nerede bu uçaklar?" dedi.

gökbakr22


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı sahneden indirilmişti! Kaymakamlıktan açıklama geldiÜnlü şarkıcı sahneden indirilmişti! Kaymakamlıktan açıklama geldi
Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi Birce Akalay sezonu açtı! Dövmelerini gören şaşkınlığını gizleyemedi
Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"
Anahtar Kelimeler:
Marmaris Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Dikkat çeken sözler: Ya faiz artırımı ya da erken seçim

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

Halk plajında iğrenç olay! Vatandaşlar yakalayıp dövdü

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

ORC'den son seçim anketi! 7 büyükşehirde son durum...

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

4'lü zirve İstanbul'da! "Türkiye'ye daha ucuza satılabilir"

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman'in eski hali gündem oldu!

Doları olanlar bu habere kulak versin!

Doları olanlar bu habere kulak versin!

İlginizi Çekebilir

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Anne ve kızı 5 dakikalık videoyla servet kazandılar

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.