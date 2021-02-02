YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Yangın var dedi, mahalleli paniğe kapıldı

Yangın var dedi, mahalleli paniğe kapıldı

02.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yangın var dedi, mahalleli paniğe kapıldı

Burdur’un Bucak ilçesinde soba kovasını merdivene düşüren kadın, çıkan alevleri görünce paniğe kapılarak mahalleliyi ayağa kaldırdı.Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Hacı Sarılar Mezarlığı’nın yanındaki bir evde yaşayan yabancı uyruklu kadın, soba kovasını değiştirmek için kovayı dışarı çıkartmak istedi.

Burdur’un Bucak ilçesinde soba kovasını merdivene düşüren kadın, çıkan alevleri görünce paniğe kapılarak mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Hacı Sarılar Mezarlığı’nın yanındaki bir evde yaşayan yabancı uyruklu kadın, soba kovasını değiştirmek için kovayı dışarı çıkartmak istedi. Kadın kovayı dışarı götürürken kovanın merdivenlere dökülmesiyle küçük çaplı yangın çıktı. Paniğe kapılarak yangın çıktığını söyleyen kadın, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının ufak bir dikkatsizlik sonucu çıktığını belirlerken, alevler büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşıklardan yeni poz! Aşıklardan yeni poz!
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlarO kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar

Burdur Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:55
Öğle
13:18
İkindi
16:05
Akşam
18:30
Yatsı
19:48

Burdur Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Aytaç Eczanesi
Merkez
Durna Eczanesi
Bucak
Erçelik Eczanesi
Golhisar
Karamanlı Eczanesi
Karamanli
Şifa Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Bucak Belediyesi’nden fahiş fiyat denetimi

Bucak Belediyesi’nden fahiş fiyat denetimi

Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikanı jandarma kurtardı

Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikanı jandarma kurtardı

Jandarma , traktör kullanacak sürücülere kurs düzenledi

Jandarma , traktör kullanacak sürücülere kurs düzenledi

Burdur Gölü'nde köpüklenme

Burdur Gölü'nde köpüklenme

Burdur Gölü'nde köpüklenme

Burdur Gölü'nde köpüklenme

Bakır ve krom çelikten yaptığı kazanlar yurt dışında ilgi görüyor

Bakır ve krom çelikten yaptığı kazanlar yurt dışında ilgi görüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.