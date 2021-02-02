Yangın var dedi, mahalleli paniğe kapıldı

Burdur’un Bucak ilçesinde soba kovasını merdivene düşüren kadın, çıkan alevleri görünce paniğe kapılarak mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Hacı Sarılar Mezarlığı’nın yanındaki bir evde yaşayan yabancı uyruklu kadın, soba kovasını değiştirmek için kovayı dışarı çıkartmak istedi. Kadın kovayı dışarı götürürken kovanın merdivenlere dökülmesiyle küçük çaplı yangın çıktı. Paniğe kapılarak yangın çıktığını söyleyen kadın, mahalleliyi ayağa kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının ufak bir dikkatsizlik sonucu çıktığını belirlerken, alevler büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü.

