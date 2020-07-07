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Yangına en fazla ‘elektrik kontağı’ yol açıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:11 | Son Güncelleme

Samsun’da yılın ilk 6 ayında meydana gelen 948 yangına en fazla elektrik kontağının neden olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Elektrik tesisatınızı kontrol ettirin ve mümkünse otomatik sigorta kullanın" diyerek vatandaşları uyardı.Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaz ayları ile birlikte artış gösteren yangınlara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Yangına en fazla ‘elektrik kontağı’ yol açıyor

Samsun’da yılın ilk 6 ayında meydana gelen 948 yangına en fazla elektrik kontağının neden olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Elektrik tesisatınızı kontrol ettirin ve mümkünse otomatik sigorta kullanın" diyerek vatandaşları uyardı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaz ayları ile birlikte artış gösteren yangınlara karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. 2020 yılının ilk 6 ayında meydana gelen 948 yangın vakasının büyük bir çoğunluğunun elektrik kontağı kaynaklı olduğunu ifade eden İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Elektrik kontaklarından kaynaklanan yangınların en büyük sebebi aşırı ısınmadır. İletkenler, kaldırabilecekleri seviyenin üzerinde voltaj akımına maruz kaldıklarında ısınmaya başlarlar. Bu ısınma, kablonun etrafındaki plastiğin erimesine sebep olur ve nihayetinde ‘elektrik kontağı’ olarak bilinen arıza gerçekleşir. Yaz aylarında aşırı kullanılan klimalar, elektrik kontağı yangınlarında en büyük sebep oluyor" diye konuştu.
Zengin, "Tesisat işin uzmanı tarafından yaptırılmalı ve sık sık kontrol ettirilmelidir. Eğer yapılan tesisatta kaçak akım koruma rölesi yok ise mutlaka taktırılması gerekir. Eskiyen, küflenen, aşınan fiş ve prizler de 5-10 yılda bir değiştirilmeli. Prizlerde kullanılmayan fişler takılı bırakılmamalı” dedi.

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