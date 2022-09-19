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Yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını yeniden restore edilecek

19.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını yeniden restore edilecek

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda dün gece çıkan yangında ağır hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını, yeniden restore edilecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde çıkan yangında hasar gören Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda incelemelerde bulundu.

Belediye ekiplerinin çalışmalarını takip eden Arısoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç katlı yapının 19. yüzyılda Osmanlı Dönemi'nde fırın olarak inşa edildiğini belirtti.

Tarihi fırını restore ettikten sonra aslına uygun fonksiyonuna döndürdüklerini ifade eden Arısoy, "Siyez buğdayından ekmek üretiyorduk. Çok da güzel neticeler almıştık. İstanbul için bir cazibe merkezi halini almaya başlamıştı." dedi.

Dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yapının hasar gördüğünü aktaran Arısoy, "Zaten buranın restorasyonu belediyemiz tarafından yapılmıştı. Dolayısıyla onaylı bir projesi var. Rölöveleri hazır. Yangınla ilgili artığı kaldırdıktan sonra restorasyonuna başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı çerçevesinde yeniden asli fonksiyonuna döndürmek için çalışmalara başladık. Zeytinburnu'muza, İstanbul'umuza geçmiş olsun. Elbette çok üzgünüz. Telafi etmek için arkadaşlarımızla birlikte bütün gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

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