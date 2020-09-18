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Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 18.09.2020 08:56 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Çaykent köyünde saat 22.00 sıralarında Kenan Akkan’a ait iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı.

Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent köyünde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çaykent köyünde saat 22.00 sıralarında Kenan Akkan’a ait iki katlı ahşap bir evde yangın çıktı. Evin içinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark gören köy sakinleri itfaiyeye haber verdi. Çayırlı ve Çadırkaya Belediyesine ait 3 itfaiye aracı tarafından yangına müdahale edildi. 2 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü. 4 kişinin yaşadığı evde aile bireyleri kendilerini zorlukla dışarı attı. Çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken iki katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

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