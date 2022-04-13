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Yangında el ve ayakları bağlı halde bulunan kadına "kasten yangın çıkarma" suçlaması

13.04.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl bir evde meydana gelen yangın sırasında el ve ayakları bağlı halde yaralı olarak bulunan kadın hakkında, "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "suç uydurma" suçlarından 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı - Şüphelinin yangını çıkardığını söyleyerek şikayet ettiği erkek arkadaşı hakkında ise takipsizlik kararı verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de evinde yangın çıkardığı iddia edilen kadın hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "kişiyi hürriyettin yoksun kılma" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ihbarının yapılmasının ardından kolluk kuvvetlerince olay yerine itikal edildiği anlatılarak, olayda yaralı halde bulunan Alev Ş'nin hastaneye sevk edildiği anlatıldı.

İddianamede, yangının ardından tedavi altına alınan şüpheli Alev Ş'nin hastanede alınan ilk beyanına yer verildi. Erkek arkadaşı Emre Y. ile evde beraber alkol aldıklarını ve Emre Y'nin evli olduğunu söylemesi üzerine tartıştıklarını belirten Alev Y, tartışma sırasında Alev Y. ile birbirlerini darbederek karşılıklı hakaret ettiklerini belirtti.

Alev Ş, olayın devamını hatırlamadığını, gözünü açtığında kendisini apartman boşluğunda bulduğunu anlatarak, o sırada evinden dumanların çıktığını gördüğünü ve birilerinin maske takarak kendisini ambulansa bindirdiğini aktardı.

Elleri ile ağzının koli bandı ile bantlandığını, sağlık çalışanlarının bu bantları söktüğünü belirten Alev Ş, bunun Emre Y. tarafından yapıldığını öne sürdü. Şüpheli Alev Ş, Emre Y'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

- İtfaiye görevlilerinin beyanları

İddianamede, tanık sıfatıyla alınan ifadesine yer verilen itfaiye görevlisi A.Ç. de daireden içeri girdiklerinde yatak odasında bir kadını elleri ve kolları bağlı şekilde bulduklarını anlatarak, kadının ayaklarının sıkı bağlı olduğunu fakat ellerinin ayrık bir şekilde çok sıkı bağlanmadığını söyledi.

Başka bir itfaiye görevlisi İ.G. ise Alev Ş'yi kurtardıkları esnada elindeki ve ayağındaki ipini rahatlıkla çözülebilecek bir şekilde bağlandığını gördüğünü ifade etti.

Şüphelinin bilincinin tam kapalı olmadığını ve yangının çıktığı odada ise herhangi bir soba veya elektrik panosunun bulunmadığını anlatan İ.G, yangının neden çıktığını anlayamadıklarını kaydetti.

- Şikayet ettiği arkadaşı yangından 3 saat önce ayrılmış

Şüphelinin şikayet ettiği Emre Y. de ifadesinde, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, şüphelinin daha önce sinir krizi geçirerek bileğini kestiğini anlattı.

Olay günü saat 17.00 sıralarında şüpheli Alev Ş'nin ikametinden ayrıldığını belirten Emre Y, kimsenin elini bağlamadığını ve evi de yakmadığını öne sürdü.

İddianamede, çözümlenen kamera kayıtlarında, şüphelinin şikayetçi olduğu Emre Y'nin, evde çıkan yangından yaklaşık 3 saat önce ikametgahtan ayrıldığına işaret edildi.

Şüphelinin ellerinin ve ayaklarının gevşek şekilde bantlı olduğu vurgulanan iddianamede, Emre Y'nin evden ayrılmasının ardından Alev Ş'nin yaklaşık 3 saat boyunca evde yalnız kaldığı aktarıldı.

- "Şüphelinin yangını çıkarttığı anlaşılmıştır"

İddianamede bu kapsamda, Alev Ş'nin beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtilerek, şüphelinin bahse konu yangını çıkarttığı ve suç uydurduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Şüpheli Alev Ş. hakkında "yangın çıkararak genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar, "suç uydurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Şüphelinin yangını çıkarttığını iddia ettiği Emre Y. hakkında ise "yangın çıkartarak kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından takipsizlik kararı verildi.

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