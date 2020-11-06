Yangında, evleri küle dönen aile destek bekliyor

Tunceli’de bir köyde evleri yangında küle dönen aile destek bekliyor.

Yangın, Mazgirt İlçesi’ne bağlı Oymadal Köyü’nde Mürat Ailesi’nin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında Mürat Ailesi’nin kaldığı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Evin çatısında başlayan yangının ahır ve samanlıklarını da etkilediğini aktaran Hüseyin Mürat, “Önce kendi imkanlarımızla müdahale ettik. Ancak söndüremedik. Daha sonra Mazgirt Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak evimiz kullanılamaz hale geldi. Şu anda bir yakınımıza ait prefabrikte kalıyoruz” dedi.

Kaymakamlık ve AFAD’dan yardım talebinde bulunduklarını aktaran Mürat, “Evde ben, eşim ve 4 çocuğum yaşıyordu. Kış öncesi prefabrikte kalıyoruz. Kaymakamlık ve AFAD yardım taleplerimizi değerlendiriyor. Yangında ev eşyalarımız, kılık kıyafetimiz tamamen yandı. Bu konuda duyarlı insanlardan destek bekliyoruz” diye konuştu.



