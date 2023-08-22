Yangından kurtulmak için 3. kattan atlayarak hayatını kaybeden Hatice Arslan toprağa verildi

Kadıköy'de dün sabaha karşı meydana gelen yangın sırasında vefat eden Hatice Arslan için Esenler Birlik Mahallesi'ndeki Taş Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene Hatice Arslan ile birlikte 3'üncü kattan atlayarak yaralanan eşi Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan, kızı Şeyma Arslan ile aile yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve İHH Başkanı Bülent Yıldırım da katıldı.

Cenaze namazının ardından Hatice Arslan'ın naaşı Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇARDAK FRENLEME ETKİSİ YAPTIĞI İÇİN KOLUNDA UFAK BİR KIRIK VAR"

Hatice Arslan'ın kardeşi Mahmut Arslan, yangının çıkış sebebini bilmediklerini söyleyerek, cenazeyle ilgilendiklerini, daha sonra çıkacak rapora göre detayları öğrenecekleri belirtti.

Hatice Arslan'ın diğer kardeşi Murat Arslan ise çocuk odasında başlayan yangının büyümesi üzerine evdekilerin üst kata çıktıklarını anlatarak, "Aradaki tahta, ahşap merdiven yandığı için ateş harlanıyor. Hava da sıcak malum. Ortadaki merdiven düşüyor, aşağı da inemiyorlar. Terası tercih ediyorlar. Demek ki sıcaklığın etkisiyle de aşağı, bahçeye atlıyorlar. Önce Cemil bey atlıyor, çardağın üzerine geliyor. Çardak frenleme etkisi yaptığı için kolunda ufak bir kırık var. Bir de lokal bir, iki yerinde yanık var. Fakat Hatice hanım atlayınca betona denk geliyor ve başını çarpıyor. Orada vefat ediyor." diye konuştu.

İtfaiye görevlileriyle de konuştuklarını aktaran Murat Arslan, "Büyük ihtimalle alevler yukarı doğru fırladığı için çıkış yolu arıyorlar. Üstlerine doğru geldiği için öyle bir şey tercih etmişler. Olayın gece saat 04.00'te olması, uyku mahmurluğunun olması, bir panik havası olması insan düşünecek bir şey de bırakmıyor. Sonuç bu, yapacak bir şey yok. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kadıköy, Acıbadem Mahallesi'nde dün saat 04.15'te 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ile eşi Hatice Arslan alevlerden kurtulmak için binanın bahçesindeki boş alana atlamış, Hatice Arslan hayatını kaybederken, bahçedeki çardağın üzerine düşen eşi yaralı olarak kurtulmuştu. Çiftin kızları Şeyma Arslan ise yangının çıktığı daireden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmıştı.

