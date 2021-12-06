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Yanık, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

06.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yanık, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Yanık, daha sonra beraberindekilerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yanık, deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin lideri, Aziz Atatürk, çalışma arkadaşım olan kadınlarla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 87. yılında huzurlarınızdayız.

Bir milletin yeniden doğuşuna olan inancınızla çıktığınız yol, bugün 'Güçlü ve Büyük Türkiye' hedefimize adım adım ilerlerken bizlere ışık oluyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını, medeni olarak nitelenen birçok Avrupa devletinden daha önce elde etmiş bir milletin ferdi olarak, öncülüğünüzdeki bu vizyonun takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz.

Hükümetlerimiz döneminde, eğitim ve iş hayatında, sosyal ve kültürel hayatta kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara son vererek, seçme ve seçilme hakkı önünde oluşturulan fiili ve hukuki engelleri ortadan kaldırdık.

Zira demokratikleşme süreçleri, ancak kadınların özgür ve adil biçimde yer bulabildiği oranda değerli ve anlamlıdır. Bu nedenle her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini, hiçbir baskıya maruz kalmadan kullanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bakanlık olarak geliştirdiğimiz yenilikçi hizmet modelleriyle, destek ve teşviklerle kadınların Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlamakta kararlıyız.

Başta zatıaliniz olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bize bu toprakları vatan kılan Milli Mücadelemizin kadın-erkek tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum."

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