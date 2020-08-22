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Yanıkçam köyü tarihinde ilk kez köy içi asfaltla buluştu

BAYBURT HABERLERİ  | 22.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Yanıkçam ve Yazyurdu köylerinde incelemelerde bulundu.Vali Epcim, incelemelerine Yanıkçam köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen köy içi düzenleme ve asfalt çalışmaları ile başladı.

Yanıkçam köyü tarihinde ilk kez köy içi asfaltla buluştu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Yanıkçam ve Yazyurdu köylerinde incelemelerde bulundu.
Vali Epcim, incelemelerine Yanıkçam köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen köy içi düzenleme ve asfalt çalışmaları ile başladı. Çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Epcim, köy sakinlerinin taleplerini dinledi. Köy tarihinde ilk kez gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının köy sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, pandemi sürecindeki zorluklara rağmen yatırımlara devam edildiğini söyledi.
Planlamalar kapsamında 2020 yılı yatırım programına alınan köylerde benzer çalışmalara devam edeceklerini kaydederek imkanlar ölçüsünde hizmete devam edeceklerini belirtti.
Buradaki incelemelerinin ardından Yazyurdu köyüne geçen Vali Epcim, köy içi yollarda incelemelerde bulundu. Vali Epcim, vatandaşların çeşitli konularda talep ve sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunarak çözüme yönelik değerlendirmeler yaptı.

Yanıkçam köyü tarihinde ilk kez köy içi asfaltla buluştu

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